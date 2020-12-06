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  • مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    شافطة حليب الأم الكهربائية

    SCF395/16

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب مع شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent. التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من إيقاع شفط الطفل، بالإضافة إلى الوسادة الناعمة التي تتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها. راجعي المزيد أدناه.

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    شافطة حليب الأم الكهربائية

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    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بشكل أسرع*

    • واحد
    • استخدام سلكي
    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    قومي بشفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل* من خلال وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي قابلة للتعديل بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تد­­فق أ­على إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية (ثنائية).

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    يمكنكِ ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتكِ بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم من إنتاجنا 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.

    محرك هادئ لتجربة شفط غير ملحوظة في أي مكان (استخدام سلكي)

    محرك هادئ لتجربة شفط غير ملحوظة في أي مكان (استخدام سلكي)

    يمكنكِ شفط الحليب في أي وقت ومن أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع. استخدام سلكي فقط.

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب ومن ثمّ لن يتوفر الكثير لتنظفيه. وبفضل العدد الأقل من القطع، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنكِ الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.

    وظيفة الذاكرة

    وظيفة الذاكرة

    هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية مأخذ الكهرباء الرئيسي
      100 - 240  فولت

    • المادة

      الزجاجة
      • خالية من مادة BPA*
      • بولي بروبيلين
      حلمة الثدي
      • خالية من مادة BPA*
      • سيليكون
      شافطات حليب الأم
      خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

    • محتويات العبوة

      ضمادات ثدي قابلة للاستعمال مرة واحدة
      2  قطعة
      مجموعة الشفط
      1  قطعة
      وحدة المحرك (استخدام سلكي فقط)
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب
      1  قطعة
      محوّل USB صغير (استخدام سلكي)
      1  قطعة
      رضّاعة سعة 4 أونصات
      قطعة واحدة
      حلمة تدفق بطيء
      قطعة واحدة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام شافطة حليب الأم
      • عملية تنظيف وتجميع سهلة
      • محرك هادئ
      • وظيفة الذاكرة

    • الوظائف

      لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
      الجلوس في وضعية مريحة
      إعدادات
      • 16 مستوى شفط
      • 8 مستويات تحفيز
      وسادة ناعمة وقابلة للتكيّف
      التحفيز اللطيف

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    الآراء

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    • بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق في رد فعل إخراج الحليب - MER)، من التجربة السريرية التي تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019) مقارنة بنتائج الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب لتقنية شافطة الحليب السابقة الأخرى من Philips من دراسة الجدوى التي أجريت مع 9 مشاركات (هولندا، 2018)
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (مجلة التوليد وأمراض النساء وتمريض المواليد الجدد)، 1993، (20 مشاركة من أصل قوقازي، الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 3) رامسي وآخرون، تشريح الثدي البشري المرضّع وقد أعيد تعريفه باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية، 2005، (28 مشاركة، أستراليا).
    • بالاستناد إلى نتائج الاستبيان للوسادة 1k من تجربة سريرية تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019)
    • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.
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