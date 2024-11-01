مصطلحات البحث

AR
EN
  • مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    Avent شافطة حليب الأم الكهربائية

    SCF395/11

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم الكهربائية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شافطات حليب الأم

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بشكل أسرع*

    • واحد
    • استخدام سلكي
    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    قومي بشفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل* من خلال وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي قابلة للتعديل بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية (ثنائية).

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    يمكنكِ ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتكِ بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم من إنتاجنا 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.

    محرك هادئ لتجربة شفط غير ملحوظة في أي مكان (استخدام سلكي)

    محرك هادئ لتجربة شفط غير ملحوظة في أي مكان (استخدام سلكي)

    يمكنكِ شفط الحليب في أي وقت ومن أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع. استخدام سلكي فقط.

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب ومن ثمّ لن يتوفر الكثير لتنظفيه. وبفضل العدد الأقل من القطع، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنكِ الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.

    وظيفة الذاكرة

    وظيفة الذاكرة

    هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية مأخذ الكهرباء الرئيسي
      100 - 240  فولت

    • المادة

      الزجاجة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • بولي بروبيلين
      حلمة الثدي
      • خالٍ من مادة BPA*
      • سيليكون
      شافطات حليب الأم
      خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

    • محتويات العبوة

      رضّاعة سعة 4 أونصات مع حلمة للأطفال منذ الولادة
      1  قطعة
      ضمادات ثدي قابلة للاستعمال مرة واحدة
      2  قطعة
      مجموعة الشفط
      1  قطعة
      وحدة المحرك (استخدام سلكي فقط)
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب
      1  قطعة
      محوّل USB صغير (استخدام سلكي)
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام شافطة حليب الأم
      • عملية تنظيف وتجميع سهلة
      • محرك هادئ
      • وظيفة الذاكرة

    • الوظائف

      لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
      الجلوس في وضعية مريحة
      إعدادات
      • 16 مستوى شفط
      • 8 مستويات تحفيز
      وسادة ناعمة وقابلة للتكيّف
      تحفيز ناعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.