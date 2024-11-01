مصطلحات البحث

AR
EN

    Avent SCF349/12 ultra air pacifier

    SCF349/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF349/12 ultra air pacifier

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل اللهّايات

    للسماح للبشرة بالتنفس

    للسماح للبشرة بالتنفس

    فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهوية بشرة طفلك بلطف فتبقى ناعمة وجافة.

    يستند إلى البشرة بلطف

    يستند إلى البشرة بلطف

    تم تصميم ultra air مع وقاء خفيف الوزن وبحواف مستديرة لراحة قصوى.

    تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

    تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

    تتماشى الحلمة بتصميم متناسق التي نقدّمها مع الشكل الطبيعي لحلق طفلك وأسنانه ولثّته. وهي أيضًا قاسية جدًا، ما يجعلها مثالية لفم الأطفال قيد النمو.

    الملمس المثالي للشعور بالراحة

    الملمس المثالي للشعور بالراحة

    تم تصميم كل تفاصيل لهّاية ultra air لتكون خفيفة ومريحة، بما في ذلك الحلمة الحريرية.

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، ومن ثمّ ليس عليكِ إلا إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

    اعرفي كيفية مساعدة طفلك في التخلّي عن اللهّاية

    اعرفي كيفية مساعدة طفلك في التخلّي عن اللهّاية

    عندما يحين الوقت لمساعدة طفلك في التخلّي عن اللهّاية، ستتمكّنين من الوصول إلى نصائح مفيدة من اختصاصي علم النفس السريري للأهل والأطفال على www.philips.com/sootherfree.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      لهّاية Ultra air
      2  قطعة
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.