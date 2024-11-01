SCF349/12
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهوية بشرة طفلك بلطف فتبقى ناعمة وجافة.
تم تصميم ultra air مع وقاء خفيف الوزن وبحواف مستديرة لراحة قصوى.
تتماشى الحلمة بتصميم متناسق التي نقدّمها مع الشكل الطبيعي لحلق طفلك وأسنانه ولثّته. وهي أيضًا قاسية جدًا، ما يجعلها مثالية لفم الأطفال قيد النمو.
تم تصميم كل تفاصيل لهّاية ultra air لتكون خفيفة ومريحة، بما في ذلك الحلمة الحريرية.
يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، ومن ثمّ ليس عليكِ إلا إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
عندما يحين الوقت لمساعدة طفلك في التخلّي عن اللهّاية، ستتمكّنين من الوصول إلى نصائح مفيدة من اختصاصي علم النفس السريري للأهل والأطفال على www.philips.com/sootherfree.
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