مصطلحات البحث

AR
EN

    Avent SCF330/13 Manual breast pump with 3 cups

    SCF330/13

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF330/13 Manual breast pump with 3 cups

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شافطات حليب الأم

    وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

    وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

    تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

    وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

    وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

    تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

    تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن

    تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن

    تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسهّل اختيار وضعيتها المناسبة. بفضل مقبضها المصمم بشكل مريح، يمكن الإمساك بها بطريقة مريحة والتحكم الكامل أثناء شفط الحليب. يعني التصميم الصغير والخفيف الوزن أن شافطة حليب الأم هذه سهلة التخزين والنقل، مما يسهّل شفط الحليب أثناء التنقل بطريقة غير ملحوظة.

    سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

    سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

    مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.

    تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

    تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

    يمكن استخدام شافطة حليب الأم هذه مع منتجات أخرى لإطعام الطفل من مجموعة Philips Avent، بما فيها الرضّاعات من نوع Classic وحاويات تخزين الحليب. كما توفر Philips Avent مجموعة من الملحقات للعناية بالثدي لمساعدتك في القيام بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول ولزيادة راحتك.

    تنظيف سهل بفضل قلة عدد القطع المنفصلة

    يتم التنظيف بسهولة بفضل قلة عدد القطع المنفصلة. كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

    عملية يدوية سهلة

    تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.