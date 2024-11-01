مصطلحات البحث

AR
EN
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF310/20

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة دفع الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF310/20 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شافطات حليب الأم

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    شافطة حليب لراحة مثالية مع وسادات تدليك

    • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
    نتائج مثبتة سريرياً*

    نتائج مثبتة سريرياً*

    يقلّد الشفط الناعم لشافطة حليب الأم من Philips Avent الطريقة التي يرضع بها الطفل بشكل طبيعي ويستخرج كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*

    وسادة تدليك ناعمة ومبتكرة ذات 5 بتلات

    وسادة تدليك ناعمة ومبتكرة ذات 5 بتلات

    تم تصميم وسادة التدليك الفعّالة والفريدة للمساعدة على درّ الحليب بطريقة طبيعية

    نظام فريد لتخزين الحليب بسهولة

    نظام فريد لتخزين الحليب بسهولة

    سهّلي حياتك من خلال شفط الحليب مباشرةً إلى أي من الرضّاعات وحاويات تخزين الحليب من Philips Avent من مجموعتنا الواسعة المخصصة للثلاجة أو المجمدة

    عملية يدوية سهلة

    تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ للصين

      الصين
      نعم

    • بلد المنشأ: عالمي

      إنكلترا
      نعم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      حاوية لحليب الثدي (125 مل/4 أونصات)
      1  قطعة
      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      1  قطعة
      حامل الرضّاعات/غطاء القمع
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      1  قطعة
      Newborn nipple travel pack
      1  قطعة
      Spare parts
      2  قطعة
      شافطة حليب الأم اليدوية
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الحمل
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مثبت سريرياً بأنها تتميّز بسرعة في شفط الحليب تفوق سرعة شافطات حليب الأم الثنائية المعتمدة في المستشفيات خلال مدة 20 دقيقة عند استخدامها لعمليات متتالية لشفط الحليب من أمهات لأطفال ولدوا قبل أوانهم.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.