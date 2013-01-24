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Avent شافطة حليب الأم اليدوية

SCF310/11
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF310/11

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.

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      • الإصدار الأصلي

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        خالية من مادة BPA*
        نعم
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
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