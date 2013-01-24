مصطلحات البحث
تم تصميمها لتأمين الراحة
يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.
تم تصميمها لتأمين الراحة
يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
يمكن للتوتر أو الاستعجال أن يزيد من صعوبة دفق الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لذا فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد كثيراً في هذا الإطار. لقد صُممت شافطة الحليب لرفع مستوى الراحة حين تقومين بعملية شفط الحليب.
مراحل النمو
المحتويات
SCF157/02
SCF156/00