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  • شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً.

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF300/20

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF300/20 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

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    مراجعة كل مجموعات الرضاعة الطبيعية

    شفط أكثر. سريعاً.

    شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

    • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
    وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

    وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

    تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

    سهلة التجميع والاستعمال

    سهلة التجميع والاستعمال

    هادئة ويمكن حملها بسهولة

    مثبت سريرياً

    مثبت سريرياً

    مثبت سريرياً بأنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

    شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

    يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      حامل الرضّاعات/غطاء القمع
      1  قطعة
      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      1  قطعة
      حاوية لحليب الثدي (125 مل/4 أونصات)
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      1  قطعة
      Newborn nipple travel pack
      1  قطعة
      شافطة حليب الأم اليدوية
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    • مثبت سريرياً بأنها تتميّز بسرعة في شفط الحليب تفوق سرعة شافطات حليب الأم الثنائية المعتمدة في المستشفيات خلال مدة 20 دقيقة عند استخدامها لعمليات متتالية لشفط الحليب من أمهات لأطفال ولدوا قبل أوانهم.
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