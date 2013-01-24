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Avent شافطة حليب الأم اليدوية

SCF300/12
Avent
  • شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
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    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF300/12

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

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      • مع نظام تخزين فيا
      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه.

      تساعد بلطف على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي

      أثناء شفط الحليب، تنثني وسادة التدليك المبتكرة من Philips Avent إلى الداخل والخارج وتدلّك في الوقت نفسه المنطقة المحيطة بالحلمة بلطف للمساعدة في تدفق الحليب بشكل طبيعي.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم
        غطاء كوب تخزين الحليب
        5  قطعة
        وصلة كوب تخزين الحليب
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        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
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        كوب فيا معقّم مسبقاً (سعة 180 مل/ 6 أونصات)
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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011