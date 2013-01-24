مصطلحات البحث
شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.
شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.
لتخزين ونقل آمنين
استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه.
أثناء شفط الحليب، تنثني وسادة التدليك المبتكرة من Philips Avent إلى الداخل والخارج وتدلّك في الوقت نفسه المنطقة المحيطة بالحلمة بلطف للمساعدة في تدفق الحليب بشكل طبيعي.
بلد المنشأ
المواد
SCF618/10
SCF603/25
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02
SCF157/02
SCF156/00