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Philips Avent

جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

SCF286
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    SCF286
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

      مرونة وسهولة في التعبئة

      • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
      • يعقّم في غضون ستّ دقائق
      • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
      • تصميم قابل للضبط 4 في 1

      يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

      يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        تركيا
        فولتية
        220-240  فولت
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        فولتية
        50-‏60 هرتز

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        290 × 160 × 150 (عرض × عمق × ارتفاع)  ملليمترًا
        الوزن
        1.5  كلغ

      • المواصفات التقنية

        استهلاك الطاقة
        650  واط
        تصنيف السلامة
        الفئة 1
        ملاقط
        1  قطعة

      • المواد

        البوليبروبيلين
        نعم

      • المحتويات

        معقّم بخاري كهربائي
        قطعة واحدة

      • التوافق

        يتوافق مع مجموعة Avent من Philips
        نعم

      • المواصفات التقنية

        مدة التعقيم
        6 دقائق

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