جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف

يُعتبر المعقّم بالبخار Avent من Philips الذي يمكن استخدامه في الميكروويف خيارًا رائعًا لعملية تعقيم سريعة وفعالة في المنزل وخارجه. يمكن تعقيم ما يصل إلى 4 رضّاعات أو منتجات Avent من Philips في دفعة واحدة، مع القضاء على ‎99,9% من الجراثيم في دقيقتَين فقط.