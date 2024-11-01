ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات واختيار وضع التعقيم

باستثناء وظيفته المتقدمة، يُعد جهاز التعقيم الرقمي بسيطاً وسهل الاستخدام. ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالرضّاعات أو شافطات حليب الأم أو المستلزمات واختيار وضع التعقيم. يسمح لك الوضع 1 بتشغيل دورة تعقيم واحدة، الأمر الذي يُعتبر مفيداً عند الحاجة إلى إخراج كل المنتجات من الجهاز دفعة واحدة. أما الوضع 2 فيتيح التعقيم لفترة تصل إلى 24 ساعة، وهو أمر ملائم جداً إذا كنت ترغبين في إبقاء المنتجات في جهاز التعقيم خلال الليل أو إذا كنت ترغبين في إخراج رضّاعة واحدة فقط لكل وجبة. يساعد جهاز التعقيم هذا على جعل عملية التعقيم اليومية تتم بطريقة أكثر سهولة، بصرف النظر عن الروتين المتّبع لديك.