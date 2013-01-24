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Avent جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

SCF274/31
Avent
  • يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
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    Avent جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    SCF274/31

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

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      يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

      سريع وسهل الاستخدام

      • بقدرة 220-240 فولت
      يمكنه استيعاب لغاية ستّ رضّاعات Philips Avent كحد أقصى

      يمكنه استيعاب لغاية ستّ رضّاعات Philips Avent كحد أقصى

      يتميّز جهاز التعقيم بتصميم ذكي لا يحتاج سوى إلى مساحة صغيرة في المطبخ، ومع ذلك يمكنه استيعاب ست رضّاعات Philips Avent أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent. يمكنك جمع السلّتَين الموجودتَين داخله لتشكلا سلة للجلاية، الأمر الذي يجعل عملية التنظيف المسبق للقطع الصغيرة كعضاضة التسنين والحلمات في غاية السهولة.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 6 ساعات إذا بقي الغطاء مغلقاً

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 6 ساعات إذا بقي الغطاء مغلقاً

      بعد اكتمال دورة التعقيم، تبقى المحتويات الموجودة داخل جهاز التعقيم الكهربائي من Philips Avent معقّمة لفترة تصل لغاية 6 ساعات إذا بقي الغطاء مغلقًا.

      يتم تعقيم المحتويات وتصبح جاهزة للاستخدام في غضون 8 دقائق تقريباً

      يتم تعقيم المحتويات وتصبح جاهزة للاستخدام في غضون 8 دقائق تقريباً

      مع استخدام جهاز التعقيم الكهربائي من Philips Avent، يمكنك تعقيم المحتويات في غضون 8 دقائق فقط

      ما عليك سوى إضافة المياه إلى الجهاز وتحميله بالمحتويات ثم تشغيله

      ما عليك سوى إضافة المياه إلى الجهاز وتحميله بالمحتويات ثم تشغيله

      يُعدّ جهاز التعقيم الكهربائي من Philips Avent سهل الاستخدام للغاية. ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل جهاز التعقيم بالمحتويات التي ترغبين في تعقيمها وتشغيله.

      حماية إضافية يوفرها التعقيم الطبيعي بالبخار

      يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت
        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        313 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملليمترًا
        الوزن
        1.575  كلغ

      • المحتويات

        ملاقط
        1  قطعة

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