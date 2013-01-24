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يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
يقوم جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي Avent من Philips بتعقيم لغاية 6 رضّاعات Airflex من Avent وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريبًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
يقوم جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي Avent من Philips بتعقيم لغاية 6 رضّاعات Airflex من Avent وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريبًا. إكتشف كلّ المميزات
يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
يقوم جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي Avent من Philips بتعقيم لغاية 6 رضّاعات Airflex من Avent وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريبًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
يقوم جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي Avent من Philips بتعقيم لغاية 6 رضّاعات Airflex من Avent وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريبًا. إكتشف كلّ المميزات
ما عليك سوى إضافة الماء والتحميل ثم إيقاف التشغيل، وستصبح المحتويات معقمةً وجاهزةً للاستخدام في غضون 8 دقائق تقريباً.
تبقى المحتويات معقّمةً لحد ستّ ساعات في حال لم يتم فتح الغطاء.
يستوعب المنتج حتى ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما.
لقد أُثبت أن تعقيم البخار هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من الجراثيم الضارة. وفق مبدأ المستشفى، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.
الطاقة
الوزن والأبعاد
المحتويات
المحتويات
SCF870/21
SCF145/06