SCF271/07
سريع جداً ومريح
يعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكروويف SCF271/07 من Philips Avent مثاليًا لتعقيم الرضّاعات داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ما عليك سوى إضافة الماء، ثم التحميل والوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين. دقيقتان على درجة 1100-1850 واط، و4 دقائق على درجة 850-1000 واط، و6 دقائق على درجة 500-850 واط.
يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافةً. كما أنه مريح للسفر.
يستوعب لغاية ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 90 بوصة أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent ورضّاعتين من Avent.
تقوم الملاقط بإغلاق الغطاء بشكل آمن في حين تبقى المقابض الجانبية أكثر برودة بحيث تساعد على الاستخدام الآمن.
وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.
الوزن والأبعاد
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محتويات العبوة
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