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Philips Avent

جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

SCF271/06
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح
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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    SCF271/06
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

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      مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

      مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

      يتضمّن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع بالمايكرويف مشابك على الجانبين تساعد على توفير مستوى أكبر من الأمان والسلامة. وتعمل المشابك على إغلاق الغطاء بطريقة آمنة لمنع خروج المياه الساخنة عند إخراج جهاز التعقيم من المايكرويف. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصميم المقابض الجانبية بحيث تبقى باردة، ما يساعدك على الإمساك بجهاز التعقيم بأمان.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

      مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

      تم تصميم جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent بحيث يتلاءم مع معظم أفران المايكرويف المتوفرة في الأسواق. وبفضل حجمه الصغير، يُعدّ هذا الجهاز ملائمًا للسفر، مما يضمن وجود رضّاعة معقّمة في أي وقت في حال خروجك في رحلة قصيرة خلال الليل أو في حال قيامك بعطلة أطول إلى الخارج. كما يُعدّ هذا الجهاز مثاليًا كجهاز تعقيم إضافي تضعينه في منزل الجدّين. الأبعاد: 166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول) مم.

      يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

      يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

      على الرغم من حجمه الصغير، فإن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف هذا هو جهاز التعقيم الوحيد المصمّم لاستيعاب ست رضّاعات من Philips Avent. في حين تستوعب معظم أجهزة التعقيم التي توضع في المايكرويف 4 رضّاعات فقط. يسمح لك جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent تعقيم الرضّاعات التي تحتاجينها خلال يوم كامل دفعة واحدة، كما يُعدّ مناسبًا لتعقيم شافطات حليب الأم.

      ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف

      ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف

      ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف لدقيقتين فقط. تتوقف المدة الدقيقة للدورة على قدرة الميكروويف بالواط: دقيقتان لقدرة 1100-1850 واط و4 دقائق لقدرة 850-1000واط و6 دقائق لقدرة 500-850 واط.

      حماية إضافية يوفرها التعقيم الطبيعي بالبخار

      يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا
        الوزن
        740  غ
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        1  قطعة
        حلمة تدفق بطيء فائقة الطراوة
        1  قطعة

      • المحتويات

        جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
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        ملاقط
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