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  • تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي

    Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

    SCF260/37

    تسخين سريع وذكي

    يسهّل جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الرقمي عملية تسخين طعام طفلك بشكل سريع وآمن. وتقوم التقنية المتقدمة باحتساب وقت التسخين بشكل تلقائي. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين الرضّاعة يتكفّل بالباقي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

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    تسخين سريع وذكي

    خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

    • بقدرة 220-240 فولت
    يحتسب وقت التسخين بشكل تلقائي

    يحتسب وقت التسخين بشكل تلقائي

    يحتسب جهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent الوقت المطلوب للتسخين وفقًا لنوع الوجبة وكميتها ودرجة حرارة البدء. يتم تسخين وجبات الطفل بطريقة متساوية بدون تركّز السخونة في أنحاء معيّنة. ويعني إيقاف التشغيل التلقائي عدم وجود خطر من السخونة الزائدة.

    يعمل البخار الخاضع للمراقبة على تسخين الطعام بطريقة سريعة ومتساوية

    يعمل البخار الخاضع للمراقبة على تسخين الطعام بطريقة سريعة ومتساوية

    يتيح لك جهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent تسخين طعام الطفل بطريقة سريعة ومتساوية. فهو يسخّن 4 أونصات / 125 مل من الحليب في درجة حرارة الغرفة في أقل من دقيقتين.

    شاشة رقمية سهلة الاستخدام

    شاشة رقمية سهلة الاستخدام

    يُعدّ استخدام الشاشة الرقمية لجهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent في غاية السهولة. فهي تعلمك بتطور العملية طوال دورة التسخين وتبلغك عندما تصبح وجبة الطفل جاهزة.

    يسخّن الحليب وطعام الطفل اعتباراً من درجات حرارة مختلفة للبدء

    يسخّن الحليب وطعام الطفل اعتباراً من درجات حرارة مختلفة للبدء

    يمكن استخدام جهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent لتسخين الحليب وطعام الطفل في درجة حرارة الغرفة من الثلاجة أو حتى من المجمدة. يُعدّ هذا الجهاز ملائمًا للرضّاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ طعام الطفل من Philips Avent.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      220 - 240  فولت

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      رضّاعة وجهاز تسخين طعام الأطفال
      1  قطعة

    • التوافق

      متوافق مع:
      كل الرضّاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ طعام الطفل من Philips Avent. استثناء: لا يوصى باستخدامه مع رضّاعة Philips Avent شبه الشفافة المصنوعة من البوليبروبيلين سعة 11 أونصة/330 ملل.

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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    • الرضّاعة غير مضمّنة مع هذا المنتج
    • * استثناء: لا يوصى باستخدامه مع رضّاعة Philips Avent شبه الشفافة المصنوعة من البوليبروبيلين سعة 11 أونصة/330 ملل.
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