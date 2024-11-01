SCF260/37
تسخين سريع وذكي
يسهّل جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الرقمي عملية تسخين طعام طفلك بشكل سريع وآمن. وتقوم التقنية المتقدمة باحتساب وقت التسخين بشكل تلقائي. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين الرضّاعة يتكفّل بالباقي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحتسب جهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent الوقت المطلوب للتسخين وفقًا لنوع الوجبة وكميتها ودرجة حرارة البدء. يتم تسخين وجبات الطفل بطريقة متساوية بدون تركّز السخونة في أنحاء معيّنة. ويعني إيقاف التشغيل التلقائي عدم وجود خطر من السخونة الزائدة.
يتيح لك جهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent تسخين طعام الطفل بطريقة سريعة ومتساوية. فهو يسخّن 4 أونصات / 125 مل من الحليب في درجة حرارة الغرفة في أقل من دقيقتين.
يُعدّ استخدام الشاشة الرقمية لجهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent في غاية السهولة. فهي تعلمك بتطور العملية طوال دورة التسخين وتبلغك عندما تصبح وجبة الطفل جاهزة.
يمكن استخدام جهاز تسخين الرضّاعات الرقمي من Philips Avent لتسخين الحليب وطعام الطفل في درجة حرارة الغرفة من الثلاجة أو حتى من المجمدة. يُعدّ هذا الجهاز ملائمًا للرضّاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ طعام الطفل من Philips Avent.
الطاقة
بلد المنشأ
محتويات العبوة
التوافق
مراحل التنمية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.