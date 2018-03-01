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  • مريحة طوال الليل مريحة طوال الليل مريحة طوال الليل

    Philips Avent ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

    SCF253/20

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مريحة طوال الليل

    تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF253/20 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

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    حماية طوال الليل

    تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل أعرض وقلب أسمك لمزيد من الامتصاص. وتتمتع بشرائط لاصقة مزدوجة لتثبيت الضمادة في مكانها.

    حاجز مانع للتسرب من كافة النواحي

    حاجز مانع للتسرب من كافة النواحي

    مصممة لتمنحك حماية قصوى عند الاستلقاء.

    فائقة الجفاف

    فائقة الجفاف

    تتميّز ضمادات الثدي من Philips Avent بطبقات متعددة لمستوى عالٍ من الامتصاص.

    شعور ناعم كالحرير

    شعور ناعم كالحرير

    فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.

    مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

    مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

    صحية

    تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.

    المواصفات التقنية

    • الأبعاد والوزن

      الأبعاد
      140x140x100  ملليمترًا

    • ملمس ناعم ولين

      فوطة علوية ناعمة كالحرير
      • مواد طبيعية ومسامية
      • تم اختبارها على البشرة

    • تصميم

      شكل بسيط ومخطّط
      نعم

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • المادة

      ضمادات ثدي
      • Dermatologically tested
      • Natural materials

    • محتويات العبوة

      ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة خلال النهار
      2  قطعة
      ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة خلال الليل
      20  قطعة

    • الوظائف

      فائقة الجفاف
      • طبقات متعددة
      • علوية من جهة واحدة

    • الراحة القصوى

      مانعة للانزلاق
      شريط لاصق

    Badge-D2C

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