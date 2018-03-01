SCF253/20
مريحة طوال الليل
تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF253/20 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل أعرض وقلب أسمك لمزيد من الامتصاص. وتتمتع بشرائط لاصقة مزدوجة لتثبيت الضمادة في مكانها.
مصممة لتمنحك حماية قصوى عند الاستلقاء.
تتميّز ضمادات الثدي من Philips Avent بطبقات متعددة لمستوى عالٍ من الامتصاص.
فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.
الأبعاد والوزن
ملمس ناعم ولين
تصميم
بلد المنشأ
المادة
محتويات العبوة
الوظائف
الراحة القصوى
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