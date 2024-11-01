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    Avent SCF252 Soft Spouts

    SCF252

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF252 Soft Spouts

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    مراجعة كل أكواب مع قمع

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

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    قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

    قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

    تم تصميم القمع بزاوية لمساعدة الأطفال على الشرب من الكوب للمرة الأولى بسهولة من دون إمالة الرأس إلى الخلف كثيرًا.

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

    ما من تسرّب! هذا ما تؤكده الأمهات

    لا فوضى بعد الآن! يضمن الصمام الجديد، رهن تسجيل براءة اختراع، خروج المياه فقط عندما يشرب الطفل من القمع.

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