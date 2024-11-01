SCF251/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/أكواب My First Big Kid. يمكنكِ من ثمّ المزج بينها للحصول على الكوب المثالي الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلكِ.
تساعد مقابض كوب التدريب طفلكِ على إمساك الكوب والشرب منه بشكل مستقل. تم تصميم هذه المقابض لتناسب الأيدي الصغيرة لكي يتمكن الطفل من الإمساك بها بسهولة، وهي مغطاة بالمطاط لتوفير قبضة غير قابلة للانزلاق.
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