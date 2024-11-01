مصطلحات البحث

AR
EN

    Avent SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit

    SCF251/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكواب التدريب

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

    .

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/أكواب My First Big Kid. يمكنكِ من ثمّ المزج بينها للحصول على الكوب المثالي الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلكِ.

    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    تساعد مقابض كوب التدريب طفلكِ على إمساك الكوب والشرب منه بشكل مستقل. تم تصميم هذه المقابض لتناسب الأيدي الصغيرة لكي يتمكن الطفل من الإمساك بها بسهولة، وهي مغطاة بالمطاط لتوفير قبضة غير قابلة للانزلاق.

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.