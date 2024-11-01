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    Avent SCF182/23 Classic pacifier

    SCF182/23

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF182/23 Classic pacifier

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    مراجعة كل اللهّايات

    9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

    9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

    يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      لهّاية أطفال كلاسيكية
      2  قطعة
    Badge-D2C

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