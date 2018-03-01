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  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

    Philips Avent لهّايات نفاذة للهواء

    SCF180/24

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

    اسمحي لبشرة طفلك بالتنفس بفضل اللهّاية بانسياب حر للهواء من Philips Avent. يتميّز الوقاء المقوّس بـ 6 فتحات تهوية للحصول على تدفق هواء إضافي، مما يساعد في تقليل تهيّج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّايات نفاذة للهواء

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    اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

    فتحات تهوية إضافية للسماح للبشرة بالتنفس

    • تهدئة الأطفال بفضل راحة الهواء
    • للأطفال بين 6 و18 شهراً
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

    فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

    تحتاج البشرة إلى التنفس، وبخاصة بشرة طفلك. يتميّز الوقاء الذي نقدّمه بـ 6 فتحات لتدفق الهواء بشكل إضافي، وهو مصمم للتخفيف من تهيّج البشرة.

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

    المواصفات التقنية

    • النظافة

      يمكن تعقيمها
      نعم
      آمنة للاستخدام في الجلاية
      نعم
      سهل التنظيف
      نعم

    • السلامة

      خالية من مادة BPA
      نعم
      مقبض أمان دائري
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّايات بانسياب حر للهواء
      2  قطعة

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    • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
    • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
    • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
    • الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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