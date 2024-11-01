راحة ملائمة في وقت النوم

هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام.