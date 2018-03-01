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    Philips Avent طقم غلاف الثدي المريح

    SCF157/02

    راحة وحماية

    يتم وضع ضمادات الثدي الفائقة النعومة SCF157/02 من Philips Avent داخل حمالات الثدي لحماية الحلمات من التشقق ولجمع حليب الأم المتسرب.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent طقم غلاف الثدي المريح

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    غلافات ثدي فائقة الراحة

    • قطعتين

    تجمع الحليب المتسرب من الثدي

    غلافات جمع حليب الثدي من Philips Avent (لا تحتوي على ثقوب)- تجمع الحليب المتسرب من الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية أو استخدام شافطة حليب الأم.

    تحمي حلمات الثدي المتشققة

    غلافات للتهوية- تحمي الحلمات المتشققة أو الحساسة لمساعدتها على الشفاء سريعاً. ويساعد ضغطها الناعم على تخفيف آلام الاحتقان. كما تسمح الثقوب بمرور الهواء.

    يمكن استخدام غلافات الثدي عند الرضاعة الطبيعية أو الضخ

    يمكن استخدام غلافات الثدي عند الرضاعة الطبيعية أو الضخ. وهي تتضمن وسادات ظهر فائقة النعومة مصنوعة من السيليكون.

    المواصفات التقنية

    • الحماية من

      حلمات متشققة
      نعم
      حلمات متقرّحة
      نعم

    • المادة

      بطانات
      سيليكون

    • محتويات العبوة

      حاويات واقية للثدي مع فتحات
      2  قطعة
      حاويات واقية بدون فتحات لجمع حليب الثدي
      2  قطعة
      بطانات ناعمة جدًا
      2  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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