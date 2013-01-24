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راحة وثقة
ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة وثقة
ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات
راحة وثقة
ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة وثقة
ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات
فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.
مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.
تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.
1. طبقة أمامية فائقة النعومة مزوّدة بأخدود للحلمة- تحافظ على جفاف الثدي في جميع الأوقات. 2- طبقة فائقة الامتصاص لراحة إضافية. 3- حشوة أمان فائقة الامتصاص تضمن عدم حدوث التسرب المحرج. 4- طبقة خارجية مثقّبة، عازلة لتجنب تشقق الحلمة ومزوّدة بلاصق لضمان عدم التسرب- تبقي الضمادة في مكانها.
مراحل النمو
التصميم
الوظائف
راحة قصوى
شعور ناعم كالحرير