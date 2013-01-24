مصطلحات البحث
قمع يتيح التدفق السريع
تم تصميم أقماع Philips Avent التي تتيح التدفق السريع بحيث تكون مقاومة للعضّ وبحيث تتيح تدفقًا أسرع للأطفال الأكبر سنًا. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قمع يتيح التدفق السريع
تم تصميم أقماع Philips Avent التي تتيح التدفق السريع بحيث تكون مقاومة للعضّ وبحيث تتيح تدفقًا أسرع للأطفال الأكبر سنًا. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
قمع يتيح التدفق السريع
تم تصميم أقماع Philips Avent التي تتيح التدفق السريع بحيث تكون مقاومة للعضّ وبحيث تتيح تدفقًا أسرع للأطفال الأكبر سنًا. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قمع يتيح التدفق السريع
تم تصميم أقماع Philips Avent التي تتيح التدفق السريع بحيث تكون مقاومة للعضّ وبحيث تتيح تدفقًا أسرع للأطفال الأكبر سنًا. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
للأطفال الأكبر سناً
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف
مراحل النمو