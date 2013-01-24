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فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة
فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة