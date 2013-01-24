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Philips AVENT

فرشاة القناني والحلمات

SCF145/42
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل
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    Philips AVENT فرشاة القناني والحلمات

    SCF145/42
    التصنيف الإجمالي / 5

    فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل

    رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة

    Philips AVENT فرشاة القناني والحلمات

    فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل

    رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة

    فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل

    رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة

    Philips AVENT فرشاة القناني والحلمات

    فرشاة تنظيف قنينة الرضاعة بالكامل

    رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة

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      رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ زوايا أنواع قناني الرضاعة كافةً، وحلمات الرضاعة كافةً إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الدانمارك
        نعم

      • المحتويات

        فرشاة القناني والحلمات
        1  قطعة

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