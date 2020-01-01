تتوهج في الظلام
تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوهج في الظلام
تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
تتوهج في الظلام
تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوهج في الظلام
تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
حلمات ذات شكل مسطح متناسق كي تكون مناسبة لطبيعة نمو فك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.
يتميز السيليكون بكونه عديم الطعم والرائحة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.
لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية
لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت
تمنع ثقوب التهوية في الغلاف تجمّع اللعاب وتحد من إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.
بلد المنشأ
محتويات العبوة
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