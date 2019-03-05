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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF070/21

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

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    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    تتميّز الحلمة بملمسها الطري للغاية، وهي مصممة لتحاكي ملمس الثدي.

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يتضمن بتلات مريحة وفريدة لإتاحة حلمة مرنة، وهو ما يتيح رضاعة طبيعية بدرجة أكبر من دون انقباض الحلمة.

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة على تخفيف المغص والانزعاج.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تقدّم مجموعة منتجات Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    تتميّز الرضّاعة بشكلها الفريد، ومن ثمّ يسهُل حملها والإمساك بها في أي اتجاه ما يحقق الراحة القصوى، حتى ليدَي طفلك الصغيرتين.

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية* من مادة BPA (البوليبروبيلين).

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل صحي
      • عنق عريض

    • المادة

      الزجاجة
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      حلمة الثدي
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • سهلة الحمل
      • سهلة التجميع
      • سهل التنظيف

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نعم
      رضاعة
      • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة الثدي
      بتلات فريدة ومريحة، حلمة طرية ومرنة جدًا

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

    • اختلافات في تصميم الزجاجة

      الزخرفة
      بشروش

    Badge-D2C

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.
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