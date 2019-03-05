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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent حلمة Natural

    SCF042/27

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه الحلمة الطرية للغاية بتصميمها اللولبي المرن الثدي إلى حدٍ كبير. هذا وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حلمة Natural

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    مراجعة كل حلمات الرضّاعة للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    حلمة فائقة الطراوة والمرونة

    • قطعتان
    • تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    تتميّز الحلمة بملمسها الطري للغاية، وهي مصممة لتحاكي ملمس الثدي.

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يتضمن بتلات مريحة وفريدة لإتاحة حلمة مرنة، وهو ما يتيح رضاعة طبيعية بدرجة أكبر من دون انقباض الحلمة.

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة على تخفيف المغص والانزعاج.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تقدّم مجموعة منتجات Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      حلمة الثدي
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      حلمة طرية جدًا بتدفق بطيء
      2  قطعة

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نعم
      رضاعة
      • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة الثدي
      بتلات فريدة ومريحة، حلمة طرية ومرنة جدًا

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      شهر واحد أو أكثر

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