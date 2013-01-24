مصطلحات البحث
تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.
تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.
يحتوي هذا المنتج على 0% BPA
عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن طفلك.*
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**
تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.
يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات
مراحل النمو
التصميم
الميزات
الوظائف
سهولة الاستعمال
الوظائف