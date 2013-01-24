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مجموعة الهدايا الملكية من Avent

SCD683
  • تغذية جيدة، نوم جيد تغذية جيدة، نوم جيد تغذية جيدة، نوم جيد
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    مجموعة الهدايا الملكية من Avent

    SCD683

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الهدايا الملكية من Avent

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الهدايا الملكية من Avent

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا.

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      تغذية جيدة، نوم جيد

      إصدار محدود

      • Classic
      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

      نظام مضاد للمغص مثبّت سريريًا

      نظام مضاد للمغص مثبّت سريريًا

      عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن طفلك.*

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

      رضاعة سهلة بفضل الصمام الفريد على الحلمة

      يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
        المواد
        خالية من مادة الـ BPA

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • عنق عريض
        • شكل صحي
        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • الميزات

        يمكن تعقيمها
        نعم

      • الوظائف

        7صمام مضاد للمغص
        نظام مضاد للمغص مؤلف من قطعتين

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل

      • الوظائف

        رضاعة
        • رضاعة سهلة
        • يساهم في تقبل الحلمة
        حلمة
        تلتوي الحلمة وفقًا لإيقاع رضاعة الطفل

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