التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

يمنحك جهاز مراقبة الطفل الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT من Avent راحة البال، والشعور بأنك إلى جانب طفلك حتى عند عدم التواجد معه في الغرفة نفسها. يتميّز هذا الجهاز بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق، مع صوت نقي جدًا ومحسّن* وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات تبعث على الاسترخاء. إكتشف كلّ المميزات