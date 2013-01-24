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التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يمنحك جهاز مراقبة الطفل الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT من Avent راحة البال، والشعور بأنك إلى جانب طفلك حتى عند عدم التواجد معه في الغرفة نفسها. يتميّز هذا الجهاز بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق، مع صوت نقي جدًا ومحسّن* وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات تبعث على الاسترخاء. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يمنحك جهاز مراقبة الطفل الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT من Avent راحة البال، والشعور بأنك إلى جانب طفلك حتى عند عدم التواجد معه في الغرفة نفسها. يتميّز هذا الجهاز بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق، مع صوت نقي جدًا ومحسّن* وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات تبعث على الاسترخاء. إكتشف كلّ المميزات
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يمنحك جهاز مراقبة الطفل الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT من Avent راحة البال، والشعور بأنك إلى جانب طفلك حتى عند عدم التواجد معه في الغرفة نفسها. يتميّز هذا الجهاز بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق، مع صوت نقي جدًا ومحسّن* وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات تبعث على الاسترخاء. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يمنحك جهاز مراقبة الطفل الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT من Avent راحة البال، والشعور بأنك إلى جانب طفلك حتى عند عدم التواجد معه في الغرفة نفسها. يتميّز هذا الجهاز بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق، مع صوت نقي جدًا ومحسّن* وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات تبعث على الاسترخاء. إكتشف كلّ المميزات
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.
ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.
يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.
تمكّنك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن من التنقل في أرجاء المنزل وحوله.
تمنحك وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن حرية لاسلكية لغاية 24 ساعة قبل ضرورة إعادة شحن الجهاز. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام وحدة الأهل على البطاريات ومدة استخدامها.
كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.
يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).
للمساعدة في تهدئة طفلك للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ والتهويدات الناعمة.
الطاقة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الملحقات
الراحة
المواصفات التقنية
بيانات لوجيستية
الميزات
مراحل النمو