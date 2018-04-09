SCD301/04
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.
تتميّز الحلمة بملمسها الطري للغاية، وهي مصممة لتحاكي ملمس الثدي.
تصميم لولبي مرن يتضمن بتلات مريحة وفريدة لإتاحة حلمة مرنة، وهو ما يتيح رضاعة طبيعية بدرجة أكبر من دون انقباض الحلمة.
صمام مضاد للمغص مصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة على تخفيف المغص والانزعاج.
تقدّم مجموعة منتجات Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.
تتميّز الرضّاعة بشكلها الفريد، ومن ثمّ يسهُل حملها والإمساك بها في أي اتجاه ما يحقق الراحة القصوى، حتى ليدَي طفلك الصغيرتين.
يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.
تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية* من مادة BPA (البوليبروبيلين).
توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.
تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. تأتي لهّاية ultra soft التي نقدّمها مزوّدة بتقنية FlexiFit للسماح لهذا الوقاء باتباع منحنيات وجه طفلك لملاءمة مريحة، مما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.
بفضل رأس الفرشاة المقوّس وطرف المقبض المصمّم على نحو خاص، يمكن الوصول إلى الزوايا في كل الرضّاعات ذات الفتحة العريضة والحلمات ومنتجات الرضاعة لعملية تنظيف دقيقة.
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