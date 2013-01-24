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Philips Avent

طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

SCD290/01
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة
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    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    SCD290/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    مجموعة عملية تضمّ 4 رضّاعات من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و 2 بسعة 9 أونصات)، ورضّاعة وفرشاة لتنظيف الحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. تجعل الرضّاعة الجديدة الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر إذ إنها تجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بالرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    مجموعة عملية تضمّ 4 رضّاعات من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و 2 بسعة 9 أونصات)، ورضّاعة وفرشاة لتنظيف الحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. تجعل الرضّاعة الجديدة الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر إذ إنها تجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بالرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

      مجموعة مؤلفة من رضّاعة وحلمة ولهّاية

      • Natural
      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      شكل صحي لراحة قصوى

      شكل صحي لراحة قصوى

      بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

      لهاية ملائمة لأسنان وفم الطفل

      لهاية ملائمة لأسنان وفم الطفل

      إنّ حلمة الرضاعة الشفافة ملائمة لأسنان الطفل وفمه وقابلة للانقباض والانبساط وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. اللهّايات مصنوعة كلها من السيليكون ولا طعمة ورائحة لها.

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.

      فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

      فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

      رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      هذه الرضاعات الخالية من مادة BPA*

      هذه الرضاعات الخالية من مادة BPA*

      إن رضّاعات Natural الجديدة من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      المواصفات التقنية

      • المواد

        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • البوليبروبيلين
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        4  قطعة
        فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
        1  قطعة
        لهّاية شفافة
        1  قطعة

      • الرضّاعة

        المواد
        خالية من مادة BPA*

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهلة الحمل
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        رضاعة
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        حلمة
        • حلمة فائقة الطراوة والمرونة
        • بتلات مريحة وفريدة
        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص

      • الميزات

        يمكن تعقيمها
        نعم

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