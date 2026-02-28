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SCD271
تساعد على تهدئة الطفل، خاصة خلال الليل*
تضمّ المجموعة العملية SCD271/00 من Philips Avent 4 رضّاعات Classic (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات) وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر.
Classic
تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.
يحتوي هذا المنتج على 0% BPA
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات والحلمات إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.
المراجعات
أظهرت إحدى الدراسات السريريّة أن نسبة الاضطراب لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أفنت أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى. (تم إجراء الدراسة من قِبل Institute of Child Health, London. 2008.)
أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.