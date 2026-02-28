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تم إيقافه

Philips Aventطقم البداية الخاص بحديثي الولادة

SCD271

تساعد على تهدئة الطفل، خاصة خلال الليل*

تضمّ المجموعة العملية SCD271/00 من Philips Avent‏ 4 رضّاعات Classic‎ ‏(2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات) وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر.

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مغص أقل**

تساعد على تهدئة الطفل، خاصة خلال الليل*

  • Classic

تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

رأس فرشاة منحنٍ مع رأس مستدير

رأس فرشاة منحنٍ مع رأس مستدير

رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات والحلمات إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.

المواصفات التقنية

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  1. أظهرت إحدى الدراسات السريريّة أن نسبة الاضطراب لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أفنت أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى. (تم إجراء الدراسة من قِبل Institute of Child Health, London. 2008.‎)

  2. أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.