SCD270/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**
يمكن استخدام كافة الحلمات والأقماع والرضّاعات من Philips Avent مع أكواب التخزين وحاويات حليب الأم والأكواب السحرية وشافطات حليب الأم
تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.
أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.
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