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    Avent SCD270/00 Newborn Starter Set

    SCD270/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCD270/00 Newborn Starter Set

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    مراجعة كل مجموعات الرضّاعات

    من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

    من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

    تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.

    مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

    مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

    يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

    قابلة للتبديل بشكل كامل ضمن مجموعة منتجات Philips Avent

    قابلة للتبديل بشكل كامل ضمن مجموعة منتجات Philips Avent

    يمكن استخدام كافة الحلمات والأقماع والرضّاعات من Philips Avent مع أكواب التخزين وحاويات حليب الأم والأكواب السحرية وشافطات حليب الأم

    تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

    تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

    تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

    يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

    يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

    أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

    Badge-D2C

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