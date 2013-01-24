مصطلحات البحث
أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات
أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات
موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها
تتضمن المجموعة خلاصة الحمام والدش للاسترخاء والزيت الخفيف المرطّب وكريم الجسم الغني وكريم منعش للساقَين والقدمَين.
تتّسع بسهولة في حقيبة السفر.
يحمي الأم والطفل من الحساسية
مراحل النمو
المحتويات
الراحة