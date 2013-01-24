الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Avent

المستلزمات الضرورية لأمهات المستقبل

SCD230/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
    -{discount-value}

    Avent المستلزمات الضرورية لأمهات المستقبل

    SCD230/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

    Avent المستلزمات الضرورية لأمهات المستقبل

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

    Avent المستلزمات الضرورية لأمهات المستقبل

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل skincare

      أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

      في حقيبة شبكية بيضاء ذات شكل جميل

      • حزمة هدايا للسفر

      موافق عليه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      أربعة منتجات أساسية للعناية بالبشرة

      تتضمن المجموعة خلاصة الحمام والدش للاسترخاء والزيت الخفيف المرطّب وكريم الجسم الغني وكريم منعش للساقَين والقدمَين.

      حجم عملي للسفر

      تتّسع بسهولة في حقيبة السفر.

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الحمل
        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        خلاصة الحمام والدش
        أنبوب واحد سعة 100 مل
        كريم الجسم الغني
        أنبوب واحد سعة 50 مل
        كريم منعش للساقَين والقدمَين
        أنبوب واحد سعة 50 مل
        زيت خفيف مرطّب
        مِرش واحد سعة 30 مل

      • الراحة

        راحة في السفر
        صغيرة الحجم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند