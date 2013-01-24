أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

إذا كنت ترغب في تقديم هدية رائعة لأم مميزة، فثق بأن Avent تقدم طقمًا جاهزًا مسبقًا بطريقة سهلة، وهو يشكّل الهدية المثالية لسيدة حامل حديثًا أو لأم تضع طفلاً للمرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات