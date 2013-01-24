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Philips Avent

حقيبة سفر TravelBag صغيرة للأطفال من Avent

SCD151/70
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
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    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag صغيرة للأطفال من Avent

    SCD151/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag صغيرة للأطفال من Avent

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag صغيرة للأطفال من Avent

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

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      حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

      سهلة التوضيب وسهلة الحمل

      • لون أزرق داكن
      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      جيب 3M Thinsulate™‎ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

      جيب مبطّن للحفاظ على رطوبة المناديل

      جيب مبطّن للحفاظ على رطوبة المناديل

      خانة رئيسية كبيرة بما يكفي تتسع للثياب والحفاضات

      خانة رئيسية كبيرة بما يكفي تتسع للثياب والحفاضات

      شريط كتف عريض قابل للتعديل

      تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        حقيبة مدمجة
        1  قطعة

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