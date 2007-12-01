حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية.