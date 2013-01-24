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Philips Avent

حقيبة ThermaBag من النيوبرين من Avent

SCD150/72
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
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    Philips Avent حقيبة ThermaBag من النيوبرين من Avent

    SCD150/72
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة ThermaBag من النيوبرين من Avent

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة ThermaBag من النيوبرين من Avent

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات

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      لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

      مصمم لحمل الرضّاعات وأكواب VIA والأكواب السحرية

      • أزرق
      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.

      مصممة لحمل الرضّاعات من Avent وأكواب VIA والأكواب السحرية

      مصممة لحمل الرضّاعات من Avent وأكواب VIA والأكواب السحرية

      شريط كتف عريض قابل للتعديل

      تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أزرق
        المرحلة
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        كمبوديا
        نعم

      • المحتويات

        ThermaTote
        1  قطعة

      • الراحة

        راحة في السفر
        • تحمل رضّاعات Avent وأكواب VIA
        • تحمل أكواب Avent السحرية
        • تحافظ على الدفء أو البرودة لأربع ساعات
        سهولة الاستخدام
        • صغيرة الحجم
        • خفيفة الوزن

      • المواد

        النيوبرين
        نعم

      • راحة قصوى

        شريط كتف قابل للتعديل
        نعم

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