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لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية من Avent رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل. إكتشف كلّ المميزات
لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.
مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.
تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها
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