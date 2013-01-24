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Philips Avent

حقيبة سفر TravelBag من Avent

SCD149/60
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع
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    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

    SCD149/60
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تأتي هذه الحقيبة الواسعة والمخصصة للتنقل من Avent مزودة بكل ما تحتاجين إليه، وهي مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تأتي هذه الحقيبة الواسعة والمخصصة للتنقل من Avent مزودة بكل ما تحتاجين إليه، وهي مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تأتي هذه الحقيبة الواسعة والمخصصة للتنقل من Avent مزودة بكل ما تحتاجين إليه، وهي مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تأتي هذه الحقيبة الواسعة والمخصصة للتنقل من Avent مزودة بكل ما تحتاجين إليه، وهي مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إكتشف كلّ المميزات

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      • أسود
      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

      حاملة رضّاعات معزولة

      حاملة رضّاعات معزولة

      حاملة رضّاعات عازلة للحرارة للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        متوفرة بألوان مختلفة
        المرحلة
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        حقيبة سفر
        1  قطعة
        حاملة رضّاعات معزولة
        1  قطعة
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