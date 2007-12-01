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  • حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

    SCD149/60

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تأتي هذه الحقيبة الواسعة والمخصصة للتنقل من Avent مزودة بكل ما تحتاجين إليه، وهي مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

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    • أسود
    ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

    حاملة رضّاعات معزولة

    حاملة رضّاعات معزولة

    حاملة رضّاعات عازلة للحرارة للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      اللون
      يأتي بألوان متعددة

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
      1  قطعة
      حقيبة سفر
      1  قطعة
      حاملة رضّاعات معزولة
      1  قطعة
      كيس غسيل للأطفال
      1  قطعة
      حقيبة للأغراض الشخصية
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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