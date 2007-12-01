Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent
حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع
تأتي هذه الحقيبة الواسعة والمخصصة للتنقل من Avent مزودة بكل ما تحتاجين إليه، وهي مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent
حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع حقيبة أطفال للسفر في رحلات طويلة ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح
ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.
حاملة رضّاعات معزولة
حاملة رضّاعات عازلة للحرارة للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة
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تصميم
اللون
يأتي بألوان متعددة
بلد المنشأ
الصين
نعم
محتويات العبوة
قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
1
قطعة حقيبة سفر
1
قطعة حاملة رضّاعات معزولة
1
قطعة كيس غسيل للأطفال
1
قطعة حقيبة للأغراض الشخصية
1
قطعة
مراحل التنمية
المرحلة
الأطفال بين 6 و12 شهراً
الأطفال بين 0 و6 أشهر
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