SC5991/10
رأس فرشاة للبشرة الحساسة
يوفّر الرأس المخصص للبشرة الحساسة عملية تنظيف لطيفة جدًا بفضل الشعيرات الأرفع المصممة خصيصًا والمزوّدة بتقنية فريدة تضمن انزلاقًا سلسًا من دون التسبب بتهيّج البشرة. تتضمن الفرشاة 32000 شعيرة ناعمة حريرية لعملية تنظيف ألطف على البشرة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.
تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.
عملية تنظيف ناعمة ولطيفة على البشرة الحساسة كالتنظيف باستخدام اليدَين. لن تترك الشعيرات الناعمة الحريرية المصممة بشكل فريد بشرتك متقشرة أو جافة. في الواقع، إن الشعيرات المصمّمة خصيصًا هي أكثر رقة ونعومة من تلك الموجودة في رأس فرشاة عادية، وتهدف إلى تأمين تجربة أكثر نعومة للبشرة الحساسة.
تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.
قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.
للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 3 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.
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