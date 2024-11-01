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  • الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC1996/60

    الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم والوجه على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

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    الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

    للاستمتاع ببشرة ناعمة في راحة منزلك

    • للاستخدام على الجسم والوجه
    • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
    • فترة الاستهلاك >100000 نبضة من الضوء
    • سلك طاقة طويل جداً
    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    يرسل Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة إلى جذور الشعر. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ولا ينمو مجددًا. ويؤدي تكرار هذه العملية بانتظام إلى الحفاظ على بشرة ناعمة كل يوم.

    فعال بلا عناء

    فعال بلا عناء

    أظهرت الدراسات السريرية التي قمنا بها انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر وذلك مع استخدام النظام بشكل غير مكثّف، ما يصل إلى أربع مرات كل أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للمحافظة على هذه النتائج، كرّري العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت بين العلاجات بالاستناد إلى سرعة نمو الشعر لكل شخص.

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

    ملحق للجسم: علاج سريع (15 دقيقة لإزالة الشعر عن الجزء السفلي من الرجلين)

    ملحق للجسم: علاج سريع (15 دقيقة لإزالة الشعر عن الجزء السفلي من الرجلين)

    يمكّنك الملحق الكبير للجسم من إزالة الشعر بطريقة أسرع على المناطق الأكبر مثل الرجلين.

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة وبشكل مستمر.

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح استبدال أو جيل.

    قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك

    قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك

    يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

    ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

    يمكنك استخدامه بكل ثقة لإزالة الشعر في مختلف مناطق الجسم. أما الملحق الكبير للجسم (4 سم²) فيمكّنك من إزالة الشعر بسرعة في المناطق الكبيرة مثل الساقَين. ويقوم ملحق الدقة المزوّد بفلتر ضوء بتوفير المزيد من الحماية للاستخدام على الشفة العليا والذقن والخدين.

    تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

    يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء الكثير من أبحاث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.

    جهاز استشعار لون البشرة لمستوى أمان إضافي

    يطلعك جهاز استشعار لون البشرة الفريد على لون البشرة التي تم علاجها في بدء كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة لمزيد من الأمان. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لجهاز Lumea Essential، سيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.

    المواصفات التقنية

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الساقان
      • البطن
      • البيكيني
      • منطقة الإبطَين
      مناطق الوجه
      • الذقن
      • السوالف
      • الشفة العلوية

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      تجنب الوميض غير المقصود
      مستشعر لون البشرة
      لاكتشاف لون البشرة

    • وضع الاستخدام

      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      توفير > 100000 ومضة

    • الملحقات

      الملحق الدقيق (2 سم2)
      للاستخدام أسفل العينين
      ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عام لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      • دليل البدء السريع
      • دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة
      محول
      24 فولت / 1500 مللي أمبير

    • وقت الاستخدام

      الجزء السفلي من الساق
      8 دقائق
      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام المريح
      منطقة الإبطَين
      دقيقة واحدة
      خط البيكيني
      دقيقة واحدة
      مناطق الوجه
      دقيقة واحدة

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