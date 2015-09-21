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  • تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC1995/60

    تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    مراجعة كل IPL

    تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل

    • للاستخدام على الجسم
    • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
    • >250000 ومضة ضوئية
    • سلك طاقة طويل جداً
    تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

    تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

    يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء الكثير من أبحاث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تطبّق Philips Lumea نبضات خفيفة من الضوء على جذور الشعر. بالتالي، تنخفض كمية الشعر التي يولّدها الجسم تدريجيًا. يؤدي تكرار العلاج إلى الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وذات ملمس ناعم.

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    تعمل Lumea من Philips بفعالية عند استخدامها على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى الضوء، لم تثبت فعالية Lumea من Philips على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقَين.

    علاج لطيف

    علاج لطيف

    لطيف على بشرتك.

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.

    فعال بلا عناء

    لقد أظهرت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في غضون مدة قليلة تبلغ أربع علاجات مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل بين علاج وآخر بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر الخاصة بك شخصيًا. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة

    للاستخدام على الجسم فقط

    يمكنك استخدام الآلة بثقة لإزالة الشعر في مناطق الجسم تحت خط العنق: الساقين ومنطقة الإبطين ومنطقة البيكيني واليدين والبطن.

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

    المواصفات التقنية

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الساقان
      • البطن
      • البيكيني
      • منطقة الإبطَين

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      تجنب الوميض غير المقصود

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام المريح
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج مناطق منحنيات الجسم
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      توفير > 250000 ومضة

    • الملحقات

      ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عام لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة
      محول
      24 فولت / 1500 مللي أمبير
      الملحق
      قطعة قماش للتنظيف

    • وقت الاستخدام

      الجزء السفلي من الساق
      8 دقائق
      منطقة الإبطَين
      دقيقة واحدة
      خط البيكيني
      دقيقة واحدة

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