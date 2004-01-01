هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
تعد تقنية wOOx مفهوماً عصرياً لمكبرات الصوت التي تسمح لك بالاستماع إلى والإحساس بصوت جهير عميق وكبير وأغنى من أي نظام صوت آخر. وتعمل برامج تشغيل السماعات الخاصة بشكل متناغم مع جهاز إصدار صوت جهير wOOx، كما يضمن التوليف الدقيق بين برنامج التشغيل الرئيسي ومكبر الصوت وجود تصاعد سلس للترددات من المنخفضة إلى المتوسطة إلى المرتفعة. كما يوفر التعليق المزدوج والهيكل المضمن عالي التماثل قاعدة منخفضة ودقيقة من دون وجود تشويش ملحوظ. تنتج تقنية wOOx جهيراً عميقاً وديناميكياً بشكل استثنائي عن طريق استخدام مستوى الصوت الكامل لصندوق السماعة لمضاعفة تأثير الموسيقى بشكل واقعي.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.