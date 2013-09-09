Philips wireless portable speaker SB2000B Bluetooth® Gyro sensor, splash proof Built-in microphone for calls Black
SB2000B/00
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Philips wireless portable speaker SB2000B Bluetooth® Gyro sensor, splash proof Built-in microphone for calls Black
SB2000B/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips wireless portable speaker SB2000B Bluetooth® Gyro sensor, splash proof Built-in microphone for calls Black
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips wireless portable speaker SB2000B Bluetooth® Gyro sensor, splash proof Built-in microphone for calls Black