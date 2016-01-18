انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

تحمي آلة الحلاقة series 7000 من Philips من علامات تهيّج البشرة الأساسية. فبفضل حلقات SkinGlide مع الغلاف المانع للاحتكاك يمكن لآلة الحلاقة الانزلاق بسهولة تامة على وجهك. بالإضافة إلى ذلك، تقصّ الشفرات بدقة وتحمي البشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.