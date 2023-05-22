مصطلحات البحث

AR
EN
  • حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    Shaver Series 5000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S5887/10

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    صُممت السلسلة 5000 من Philips للرجال الذين يبحثون عن حلاقة يومية تجمع بين القوة والراحة. توفر أداءً فعالاً حتى مع لحية نامية لمدة ثلاثة أيام وتتكيف تقنية SkinIQ مع كثافة الشعر لتمنحك حلاقة قوية ومريحة ومتناسقة.

    إكتشف كلّ المميزات

    Shaver Series 5000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    مع تقنية SkinIQ

    • شفرات SteelPrecision
    • مستشعر Power Adapt
    • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
    • أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
    • ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات**
    قصّ دقيق وفعال مع كل تمريرة

    قصّ دقيق وفعال مع كل تمريرة

    بفضل ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، تقصّ شفرات SteelPrecision عددًا أكبر من الشعيرات مع كل تمريرة لتمنحك حلاقة دقيقة وفعالة. تضمّ الآلة 45 شفرة عالية الأداء ذاتية الشحذ صُنعت في أوروبا لتوفير أداء موثوق مرة بعد مرة.

    التكيف مع كثافة اللحية لتجربة حلاقة أسهل

    التكيف مع كثافة اللحية لتجربة حلاقة أسهل

    يقرأ هذا المستشعر الذكي كثافة الشعر بمعدل 250 مرة في الثانية ويعدّل مستوى الطاقة تلقائيًا في أثناء الحلاقة. ويتيح لآلة الحلاقة التكيف بكفاءة مع المناطق الأكثر كثافة أو سماكة لمنحك حلاقة سلسة من دون عناء مع راحة متواصلة.

    تتبع انحناءات الوجه لملامسة أفضل للبشرة.

    تتبع انحناءات الوجه لملامسة أفضل للبشرة.

    تدور رؤوس الحلاقة المرنة بالكامل بزاوية 360 درجة لتحافظ على ملامسة وثيقة لانحناءات الوجه والرأس. فيوفر ذلك حلاقة دقيقة مع راحة إضافية حتى في المناطق الصعبة مثل الرقبة وخط الفك.

    يوجّه الشعر إلى وضعية مثالية لقص فعال

    يوجّه الشعر إلى وضعية مثالية لقص فعال

    صُمم سطح رأس آلة الحلاقة بقنوات توجيه للشعر تساعد على ضبط تموضع الشعيرات للقصّ بكفاءة أكثر. يعزز ذلك دقة الحلاقة ويمنح نتيجة نظيفة ومتناسقة عبر مختلف مناطق الوجه.

    فتح سهل لعملية شطف وتنظيف سريعة

    فتح سهل لعملية شطف وتنظيف سريعة

    نظّف آلة الحلاقة في ثوانٍ. بلمسة زر واحدة، ينفتح رأس آلة الحلاقة لتتمكن من شطفه بسهولة تحت الماء وإبقائه جاهزًا للحلاقة التالية.

    حلاقة جافة أو رطبة أو حتى في أثناء الاستحمام

    حلاقة جافة أو رطبة أو حتى في أثناء الاستحمام

    اختر أسلوب الحلاقة الذي يناسبك. استمتع بحلاقة جافة مريحة أو حلاقة رطبة منعشة مع الجل أو الرغوة. كذلك، يتيح التصميم المقاوم للماء الحلاقة في أثناء الاستحمام لمزيد من الراحة.

    تشذيب دقيق مدمج في المقبض

    تشذيب دقيق مدمج في المقبض

    استكمل إطلالتك باستخدام أداة التشذيب المضمَّنة الدقيقة والمنبثقة. تُعد مثالية للعناية بالشارب وتحديد السوالف وإضفاء لمسات نهائية سريعة من دون الحاجة إلى أداة إضافية.

    ما يصل إلى 60 دقيقة من الحلاقة لكل عملية شحن كاملة

    ما يصل إلى 60 دقيقة من الحلاقة لكل عملية شحن كاملة

    استمتع بما يصل إلى 60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند اكتمال الشحن لمنحك مدة تشغيل موثوقة تناسب روتينك اليومي في المنزل أو في أثناء السفر.

    شحن كامل خلال ساعة واحدة، وشحن سريع خلال 5 دقائق

    شحن كامل خلال ساعة واحدة، وشحن سريع خلال 5 دقائق

    اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة فقط بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية. وعندما تكون في عجلة من أمرك، يمنحك شحن سريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية حلاقة كاملة واحدة.

    شحن عملي مع تقليل استخدام المحولات غير الضرورية

    شحن عملي مع تقليل استخدام المحولات غير الضرورية

    يوفر الشحن عبر USB-A وسيلة عملية لتشغيل آلة الحلاقة مع المساهمة في تقليل استخدام المحولات غير الضرورية. وإذا كنت بحاجة إلى محول طاقة، فيمكنك الحصول على وحدة تزويد بالطاقة مناسبة عبر دعم Philips.

    مصممة مع مراعاة توفير الاستدامة

    مصممة مع مراعاة توفير الاستدامة

    تأتي آلة الحلاقة هذه مزودة بشهادة Eco passport. يعتمد مصنع إنتاج الشفرات على كهرباء متجددة بنسبة 100% وتُصنع العبوة من مواد قابلة لإعادة التدوير، ما يساعدك في اتخاذ خيار أكثر وعيًا.

    مصممة لتدوم طويلاً مع ضمان يصل إلى 5 سنوات****

    مصممة لتدوم طويلاً مع ضمان يصل إلى 5 سنوات****

    صُممت آلات حلاقة Philips لتقديم موثوقية وأداء يدومان طويلاً. سجّل منتجك للاستفادة من ضمان ممتد يصل إلى 5 سنوات حتى تتمكن من الحلاقة بثقة لسنوات قادمة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
      نعم
      السفر والتخزين
      • حقيبة صغيرة ناعمة
      • غطاء واقٍ
      كبل USB-A مضمّن
      محوّل الطاقة غير مضمّن

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      فولتية تلقائية
      5 فولت
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      رمادي كربوني
      المقبض
      مقبض مطاطي
      رؤوس حلاقة
      زاوية

    • الخدمة

      رؤوس SH71 البديلة
      استبدلها كل سنتين بـ SH71
      ضمان لمدة 2 + 3 سنوات**
      نعم

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      شفرات SteelPrecision
      تتبع دقيق
      رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      تقنية SkinIQ
      مستشعر Power Adapt

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      شاشة العرض
      • شاشة LED
      • مؤشر شحن البطارية
      • قِفل للسفر
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • تم الاختبار مقارنة بالسلسلة 3000 من Philips.
    • *ضمان لمدة عامين + تمديد لمدة 3 أعوام عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.