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- أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
S5420/21
حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة
تحمي آلة الحلاقة Aquatouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهو مصمم لحماية بشرتك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة في الوقت نفسه.
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.
تضمن رؤوس Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.
اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.
ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.
تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.
تظهر الشاشة السهلة معلومات ذات صلة لتحصل على أفضل أداء من آلة الحلاقة. - مؤشر لمستوى واحد البطارية - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر
تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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