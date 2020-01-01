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- HQ110
S1323/41
حلاقة منعشة، بشرة ناعمة
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة مع رؤوس متحركة بـ 3 اتجاهات. تتحرك الرؤوس لتتكيّف مع تقاسيم وجهك، ما يوفر ملامسة لطيفة مع البشرة من دون الضغط عليها بشدة.
احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.
استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو مشحونًا بالكامل.
احلق لاسلكيًا لغاية 45 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.
هل أنت في عجلة من أمرك؟ ما عليك سوى توصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق وستحصل على الطاقة الكافية لعملية حلاقة واحدة كاملة.
تم تصميم الشفرات المزوّدة بميزة الشحذ الذاتي البالغ عددها 27 على آلة الحلاقة الكهربائية هذه بدقة لتوفير حلاقة نظيفة باستمرار.
حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.
تعامل مع آلة الحلاقة من Philips بكل ثقة بفضل التصميم المريح المصمم لتوفير قبضة مثالية.
تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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