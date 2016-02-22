S1110/21
حلاقة ملائمة وسهلة
تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بحلاقة بدون مجهود. فشفرات CloseCut المتينة التي نقدّمها تشحذ نفسها أثناء الحلاقة مرة بعد مرة.
تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.
اضغط ببساطة على رؤوس الآلة لتفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام أداة التشذيب المنبثقة. فهي مثالية للعناية بالشاربين وتشذيب السوالف.
صُممت آلة الحلاقة هذه لتشغيلها عند توصيلها بمصدر طاقة فقط، مما يمنحك حلاقة موثوقة وأكيدة في كل مرة.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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