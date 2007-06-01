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  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة

    مجموعة حلاقة

    RQ10/40

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 10 مرات! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين.

    إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة حلاقة

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    حافظ على حلاقة ناعمة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

    • متوقف عن الإنتاج
    • اشترِ SH70 بدلاً من ذلك
    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

    رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

    تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.

    إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

    إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

    ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      رؤوس حلاقة محسنة
      تم استبدال RQ10 بـ SH70
      مهم
      في حال لم يكن منتج SH70 متوفرًا في المخزون، للأسف، فما من بديل متوفر. إن SH71 غير متوافق مع آلات الحلاقة SensoTouch أو Arcitec.

    • مجموعة حلاقة

      يناسب أنواع المنتجات
      • 1050X
      • 1059X
      • 1090X
      • RQ1050
      • RQ1051
      • RQ1052
      • RQ1060
      • RQ1061
      • RQ1062
      • RQ1075
      • RQ1076
      • RQ1077
      • RQ1085
      • RQ1087
      • RQ1090
      • RQ1095
    Badge-D2C

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