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وحدة حلاقة

RQ10
التصنيف الإجمالي / 5
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    وحدة حلاقة

    RQ10
    التصنيف الإجمالي / 5

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    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    وحدة حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

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      التجديد للحصول على نتائج أفضل

      حادة وناعمة

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      ثلاثة رؤوس مستقلة قابلة للثني في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.

      المواصفات التقنية

      • نظام الحلاقة

        وحدة حلاقة
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