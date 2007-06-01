RQ10/40
حافظ على حلاقة ناعمة
تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 10 مرات! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.
ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.
رؤوس حلاقة
مجموعة حلاقة
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